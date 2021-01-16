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Общество

Вопрос присвоения статуса села поселку Дачи СУ остается открытым

Вопрос присвоения статуса села поселку Дачи СУ остается открытым. Об этом 24.kg сообщил первый заместитель акима Сокулукского района Улан Садалиев.

По его словам, в настоящее время по Сокулукскому району нет трансформированных участков под индивидуальное жилищное строительство в таком объеме. «Жители Дачи СУ просили придать статус села. В этом направлении работала комиссия, но к конечному итогу на сегодня не пришла», — сказал Улан Садалиев.

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Напомним, 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo) совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека, однако при заходе на посадку потерпел крушение. В результате крушения погибли 35 граждан Кыргызстана — жителей поселка Дачи СУ — и 4 члена экипажа — граждане Турции.

На месте трагедии установили памятник. В 2019 году территорию в том районе начали застраивать. Землю продавали по $2,5-3 тысячи. «Данный участок не трансформирован. Мы вызвали хозяев земли. Оказывается, пришли третьи лица и продали землю. Настоящие хозяева об этом не знали. Позже они сами и снесли данные сооружения», — отметил Улан Садалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180088/
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