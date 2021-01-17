В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 800 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 4 пациента, в больницах — 796.

В том числе 38 человек — в крайне тяжелом состоянии, 229 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (522 человека, или 65,5 процента) оценивают как средней тяжести. Только 7 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 128 человек. В Бишкеке выписаны 52 человека, в Оше — 3, Чуйской области — 40, Ошской — 11, Таласской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 7.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 994 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.