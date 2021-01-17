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Общество
Сюжет: Полезные советы

Что делать, если пропал человек. Советы волонтеров

В начале января кыргызстанцев потрясла история 75-летнего бишкекчанина Кувата Айдарова. Страдавший от потери памяти, пожилой мужчина вышел из дома и потерялся. Он не смог найти помощи у прохожих и погиб. Прохожие видели его лежащим на земле. Из-за расстройства речи человека посчитали пьяным и даже не подумали позвонить в милицию или скорую. Его убили холод и безразличие людей.

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Ежедневные милицейские сводки в Кыргызстане редко обходятся без сообщений о розыске пропавших людей. Зачастую жизнь и судьба без вести пропавшего зависит всего лишь от одного телефонного звонка. Волонтеры «Добровольного отряда спасателей» рассказали 24.kg о том, что нужно делать в случае пропажи человека, как быть, если вы нашли потерявшегося и можно ли обезопасить близких от трагедии.

1

Начинайте поиски незамедлительно

Самый главный фактор в поиске — это время. По статистике, в первые сутки после исчезновения шансы найти человека составляют 95 процентов, на третьи — они равны уже 50 процентам. Если ребенок задерживается по пути из школы и у вас нет с ним связи, один час — это максимальное время, которое вы можете ждать перед тем, как забить тревогу.

2

Обзвоните всех знакомых

Если вашего родственника или друга долго нет, а его телефон не отвечает, свяжитесь со всеми, кто мог быть рядом с ним либо может знать, где он находится. Если это ребенок, звоните одноклассникам, учителям, преподавателям кружков и секций, родителям одноклассников, друзьям ребенка, бывшим мужьям и женам, бабушкам и дедушкам, родственникам, независимо от того, как далеко они проживают.

3

Обратитесь в милицию

Нет никакого правила о том, что после пропажи человека нужно ждать трое суток.

Сразу же напишите заявление в милицию. Опишите все обстоятельства исчезновения человека.

Приложите несколько фотографий, на которых даже посторонний человек сможет легко узнать пропавшего. Опишите, во что он был одет, какие особые приметы у него имеются и что у пропавшего было при себе. Требуйте регистрации заявления, узнайте его регистрационный номер, ФИО и контактные данные принявшего заявление сотрудника.

4

Проверьте медицинские учреждения

Обзвоните больницы и морги. Можно позвонить не только в городские клиники, но и на Станцию скорой медицинской помощи по телефону 103, где вам смогут подсказать информацию о госпитализации найденных на улице людей. Проверьте социальные приюты. В Бишкеке это «Коломто» на проспекте Жибек-Жолу, 413 (телефоны: 0312304855 и 0312304988), а также «Дом Надежды» на улице Токомбаева, 40 (телефон: 0553955916).

5

Обратитесь к поисковым отрядам

Для того чтобы волонтеры могли развернуть активные поиски и применить большее количество инструментов, обязательно нужно заявление, зарегистрированное вами в милиции. Расскажите волонтерам все, что знаете. Даже, казалось бы, незначительная информация может сыграть важнейшую роль и ускорить поиск. Сообщить волонтерам Добровольного отряда спасателей о пропавшем человеке и оставить заявку на поиск можно, позвонив по номерам WhatsApp: 996755074720, 996555230490. Страницы отряда в Инстаграм: @sob.kg, @save.kg, @kcspasatel и Facebook: @sobbishkek, @KCSpasatel.

6

Обратитесь за помощью в СМИ

Распространите информацию о пропавшем в интернете и среди редакций информационных агентств. Также вы можете расклеить распечатанные ориентировки по городу и региону. Не стесняйтесь привлекать к поискам родственников, друзей, коллег и знакомых.

7

Нашли ребенка — звоните в милицию

Если вы встретили на улице потерявшегося ребенка, то незамедлительно звоните в дежурную часть по номеру 102. Обратитесь в ближайшее отделение милиции. Не уводите ребенка погреться к себе домой или в кафе — только в милицию.

8

Не проходите мимо лежащих на земле людей

Если вы обнаружили на улице взрослого человека без сознания или в пограничном состоянии, звоните в дежурную часть по номеру 102 либо в скорую — 103. Требуйте, чтобы ваш вызов приняли, дождитесь приезда милиционеров либо врачей.

Помните, что лежащие люди на улице могут быть жертвами нападения, быть без сознания от инсульта или сердечного приступа, пострадать в ДТП и прочее. Не проходите мимо!

Излишне выпившие или бездомные люди так же заслуживают помощи и вашего участия.

9

Заранее позаботьтесь о близких

Если в вашей семье есть люди, страдающие потерей памяти либо психическими заболеваниями, позаботьтесь об их безопасности. Не оставляйте их без присмотра. Сделайте адресные карточки —ламинированные визитки с указанием домашнего адреса и контактных телефонов. Они также могут быть сделаны в виде нашивки на одежде, браслета или жетона из нержавеющего металла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179752/
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