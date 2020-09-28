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Общество

Жертвы финансовых пирамид пожаловались на бездействие правоохранительных органов

Жертвы финансовых пирамид из Балыкчи и Тонского района пожаловались на бездействие правоохранительных органов. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

По словам одной из пострадавших Аиды Жакыбалиевой, около семи финансовых пирамид под различными названиями проработали от одного до двух месяцев в их регионе. «За этот срок ущерб только «Журоктон журокко» составил 134 миллиона сомов. Люди вкладывали от 10 тысяч до 1 миллиона сомов. По условиям клиенты должны были получить двойную сумму от вложенного. Первые клиенты и получили, видимо, это делалось ради пиара. Остальные остались ни с чем. Народ поддался на обман из-за отсутствия финансовой грамотности», — рассказала она.

Три жертвы покончили жизнь самоубийством. Очень много семей рушится, некоторые женщины лежат в городской больнице из-за избиения мужьями, страдают дети.

Одна из пострадавших Аида Жакыбалиева

По ее словам, надзорные и правоохранительные органы на обращения не реагируют должным образом. «На наши заявления они говорят, что не успевают в связи с большим потоком заявлений», — подчеркнула Аида Жакыбалиева.

Она также отметила, что заявители не довольны решением Городского суда, который отпустил руководителя финансовой пирамиды «Журоктон журокко» под домашний арест. Обманутые жертвы требуют заключить его под стражу.

Ущерб, нанесенный другой финансовой пирамидой «Ырыскы», по словам пострадавших, составил 54 миллиона сомов. «Я взяла кредит в банке и вложила 50 тысяч сомов в кассу компании. Но позже она закрылась по неизвестным причинам. Одна женщина торговала зерном. Она повесилась после того, как узнала, что организаторы исчезли. Дети остались без матери. Почему ни мэр, ни начальник УВД, никто не обращает внимания? Почему силовые органы молчат?» — сетует Кайыргуль Мырзабаева.

Пострадавшие обратились к президенту, а также к премьер-министру страны с просьбой решить эту проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166700/
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