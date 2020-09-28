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Общество

Мэрия Бишкека обещает благоустроить сквер в девятом микрорайоне

Мэрия Бишкека благоустроит сквер в микрорайоне № 9. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, решение принято во время полевой планерки акима Октябрьского района Азамата Дороева.

МП «Бишкекглавархитектура» и МП «Бишкекзеленхоз» поручено разработать эскизный вариант сквера для жителей домов № 6 и 6а. На улице Суеркулова, 8/1 — ирригационную сеть, а на улице Саманчина возле дома № 7 МП «Бишкекасфальтсервис» проведет ямочный ремонт.

В мэрии напомнили, что горожане могут по любым вопросам круглосуточно обращаться в их кол-центр: 1840 и 1850, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру 0554182185. Жители Октябрьского района — напрямую к акиму по телефону 0555737574.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166697/
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