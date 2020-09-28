08:50
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество

Япония построит завод на Луне

Япония к 2035 году планирует построить завод по производству водородного топлива на Луне. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на агентство Kyodo.

Фабрику возведут в районе южного полюса, где находятся залежи льда. Из него будут производить топливо, а также кислород и водород. Последний будут использовать для топлива, чтобы передвигаться по самой Луне или между земной орбитой и окололунной космической станцией.

Такой проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли, а также послужит шагом в освоении космоса и Луны в частности.

Напомним, что в июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай, скорее всего, будут осваивать Луну вместе, и отметил, что РФ намерена построить там научную базу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166676/
просмотров: 1034
Версия для печати
Материалы по теме
Япония предоставит безвозмездную помощь Кыргызстану на $2,9 миллиона
В Кыргызстане помогут женщинам-фермерам преодолеть последствия коронавируса
Кропотливая работа. Фотограф создал самый четкий снимок Луны
Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Более 2 тысяч журавликов сделали ученики в Жаны-Жере в память о Садако Сасаки
Япония планирует выдать Кыргызстану до 2024 года 345 тысяч трудовых виз
Индийский аппарат «Чандраян-2» потерпел неудачу при посадке на Луну
Выдачу кыргызских виз в Японии временно приостановят
Япония готова провести реконструкцию моста на стратегически важной дороге
Первые открытия на обратной стороне Луны сделал китайский аппарат
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
08:47
Более 230 тысяч сомов задолжали предприниматели мэрии за аренду земли Более 230 тысяч сомов задолжали предприниматели мэрии з...
08:44
Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венгрию
08:34
Борьба с коронавирусом. $1 миллион привлек Фонд «Сорос — Кыргызстан» для помощи
08:15
Выборы-2020. Представителей двух партий ЦИК уличила в попытке подкупа голосов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
28 сентября, понедельник
23:50
Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
23:25
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
22:54
Япония построит завод на Луне
22:31
Димаш исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана
22:22
Дать право голосовать за определенного кандидата предлагают в «Бир Боле»