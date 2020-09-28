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Общество

Кыргызстанок проверят на рак груди в передвижной клинике

В Бишкеке состоялось вручение мобильного маммографа, приобретенного в Германии по проекту ранней диагностики рака молочной железы и шейки матки в Кыргызстане. Об этом сообщили в общественном фонде «Эргэнэ».

По его данным, эти заболевания стали одними из основных причин смертности среди онкобольных женщин в нашей стране.

Отмечается, что трейлер представляет собой передвижную диагностическую клинику, где установлен современный цифровой маммограф и оборудован кабинет гинеколога. Он будет поочередно объезжать все области и населенные пункты, останавливаясь у центров семейной медицины.

Аппарат закуплен в рамках трехстороннего соглашения между Министерством здравоохранения, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) и ОФ «Эргэнэ».

Диагноcтический центр выехал в Токмак, далее он будет двигаться согласно расписанию Минздрава.

По всем вопросам в фонде просят обращаться по телефонам: 0312214015, 0554530240 — Таалайгуль Сабырбекова, 0553250027 — Наргиза Бакирова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166674/
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