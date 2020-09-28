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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка

В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка. Их уже развезли по домам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, 26 сентября на родину привезли 1 тысячу 840 соотечественников, 27 сентября — 1 тысячу 575. Для организации их транспортировки внутри Кыргызстана привлекли сотрудников МЧС, Минздрава и МИД.

  • в город Ош отправили 179 граждан;
  • в Бишкек — 282;
  • в Ошскую область — 766;
  • в Чуйскую область — 365;
  • в Нарынскую область — 88;
  • в Иссык-Кульскую область — 255;
  • в Таласскую область — 151;
  • в Джалал-Абадскую область — 959;
  • в Баткенскую область — 370.

В регионы кыргызстанцев из России отправили автобусами, предоставленными мэрией Бишкека.

Напомним, что на российско-казахской госгранице находились более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166668/
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