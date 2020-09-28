Вековой юбилей отметил в Бишкеке ветеран ВОВ Иван Голиков

Вековой юбилей отметил в Бишкеке ветеран Великой Отечественной войны Иван Голиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне именинника проведал и поздравил аким Октябрьского района Азамат Догоев.

Иван Голиков воевал на Юго-Западном фронте, награжден орденами, медалями.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Вековой юбилей отметил ветеран ВОВ Иван Голиков

После войны работал строителем в тресте «Дальстрой» в Магаданской области, позже переехал в Кыргызстан и продолжил работать в сфере строительства вплоть до выхода на пенсию.

В муниципалитете отметили, что сейчас ветеран проводит время за чтением книг и решением кроссвордов. «Мэрия города искренне поздравляет Ивана Николаевича с днем рождения и желает здоровья, хорошего настроения и море радостных событий в кругу близких людей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице проживают 13 инвалидов ВОВ, 42 участника ВОВ, 12 несовершеннолетних узников концлагерей, 10 блокадников Ленинграда, 240 тружеников тыла, из них 55 с группой инвалидности и один трудоармеец.