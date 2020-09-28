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Общество

Хотите стать фостерной семьей? В мэрии Бишкека рассказали, куда обращаться

В Бишкеке при финансовой поддержке Европейского союза прошли пятидневные тренинги по организации услуг приемной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, тренинги организованы в рамках проекта семейная форма опеки, развитие семейно-ориентированных социальных услуг на уровне общин для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Обучение прошел 21 соцработник Бишкека и Аламединского района Чуйской области. Были обсуждены этапы организации услуг приемной семьи, улучшены знания и навыки по защите детей, по набору и отбору потенциальных приемных родителей.

В мэрии отметили, что ранее прошли обучение восемь кандидатов в приемные семьи. Пять детей определены в три фостерных семьи. На основании постановления правительства одному из фостерных родителей ежемесячно выплачивается 6 тысяч сомов, еще столько же — на содержание одного ребенка.

Желающих принять участие в программе «Фостерная семья», просят обращаться в отделы поддержки семьи и детей (ОПСД) по районам:

  • Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 — Назгуль Солтонбаева;
  • Ленинский район: 0312882224, 0312883899, 0708266216 — Жамиля Эрмекова;
  • Свердловский район: 0312530576, 0706821676 — Тамара Акжолтоева;
  • Первомайский район: 0312670386, 0702501827— Айбек Бекетаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166665/
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