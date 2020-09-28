Хотите стать фостерной семьей? В мэрии Бишкека рассказали, куда обращаться

В Бишкеке при финансовой поддержке Европейского союза прошли пятидневные тренинги по организации услуг приемной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, тренинги организованы в рамках проекта семейная форма опеки, развитие семейно-ориентированных социальных услуг на уровне общин для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Обучение прошел 21 соцработник Бишкека и Аламединского района Чуйской области. Были обсуждены этапы организации услуг приемной семьи, улучшены знания и навыки по защите детей, по набору и отбору потенциальных приемных родителей.

В мэрии отметили, что ранее прошли обучение восемь кандидатов в приемные семьи. Пять детей определены в три фостерных семьи. На основании постановления правительства одному из фостерных родителей ежемесячно выплачивается 6 тысяч сомов, еще столько же — на содержание одного ребенка.

Желающих принять участие в программе «Фостерная семья», просят обращаться в отделы поддержки семьи и детей (ОПСД) по районам: