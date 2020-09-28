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Общество

Цифра дня. 184 тысячи 557 человек пользуются налоговыми услугами онлайн

На 28 сентября 2020-го 184 тысячи 557 налогоплательщиков в Кыргызстане пользуются налоговыми услугами онлайн. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По ее сведениям, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 45 тысяч 559 пользователей. При этом 164 тысячи 441 налогоплательщик пользуется налоговыми услугами посредством сервиса «личный кабинет» Salyk.kg, а через операторов — 20 тысяч 116 граждан.

Сервис Salyk.kg позволяет бесплатно пользоваться услугами Налоговой службы онлайн, в том числе сдавать отчетность и налоговую декларацию, уплачивать налоги (в том числе за патент и страховой полис), подавать заявления, переписываться с налоговой, а также получать справки и так далее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166661/
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