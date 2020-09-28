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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рестораны не соблюдают санитарные правила. Милиция возбудила дело

В Бишкеке сотрудники УВД Октябрьского района провели рейд по увеселительным заведениям и проверили, соблюдают ли они санитарно-эпидемиологические правила и не превышено ли количество посетителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки выяснилось, что в пяти ресторанах проводили мероприятия, где помимо персонала, количество приглашенных гостей превышало 100 человек.

«Выявлены нарушения и со стороны ночного клуба «Ганбей». Там на момент проверки было больше 60 человек. Факты зарегистрированы в ЕРПП, досудебное производство ведется по статье «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках. Юридическая оценка владельцам и арендаторам заведения будет дана по результатам следствия», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166658/
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