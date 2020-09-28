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Общество

Во время акции в честь Дня донора в Бишкеке собрали 38 литров крови

Во время акции, приуроченной ко Дню донора крови Кыргызстана, собрали 38 литров крови. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, мероприятие провели центр укрепления здоровья, городское управление здравоохранения и Национальное общество Красного Полумесяца. В парке «Адинай» можно было узнать свое артериальное давление, стать донором крови.

Горожанам рассказали о факторах развития артериального давления и дали советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это очень важно, особенно после постковидной терапии.

«169 человек проверили давление, из них у 48 оно повышенное, 9 граждан не знали о проблеме, они получили медицинскую консультацию», — отметили в муниципалитете.

Донорами стали 84 человека, собрали 38 литров крови.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166655/
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