Российский режиссер снял фильм о водном кризисе в Кыргызстане и выиграл Гран-при

Документальный фильм «Вода. Время жажды», снятый о Кыргызстане, получил Гран-при международного фестиваля экологического и социального кино «Северный Характер: green screen», который состоялся в приграничных городах России и Норвегии. Об этом сообщили организаторы фестиваля в социальных сетях.

«Картина режиссера Евгения Безбородова рассказывает о Кыргызстане, который одним из первых в мире столкнулся с водным кризисом. Автор показал, как проблемы всего человечества отразились в проблемах одной страны, как в капле воды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе участвовали девять документальных и семь короткометражных игровых фильмов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Международному жюри пришлось работать в режиме онлайн, однако это не помешало им прийти к общему решению и выбрать лучшие работы.

Кинофестиваль «Северный Характер: green screen» проходил в Никеле в онлайн-формате 24-27 сентября 2020 года. Тема фестиваля этого года: «Природа — источник вдохновения».