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Общество

В городе Ош проходят рейды по выявлению злостных неплательщиков налогов

В Оше продолжаются рейды по сбору налогов на землю и недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, налоговая служба Оша организовала мобильную группу и проводит специальные выезды. «Совместно с сотрудниками городского управления безопасности дорожного движения также проводятся рейды по сбору транспортного налога. В результате на сегодня взыскано 28 тысяч 471 сом налогов на транспорт, 8 тысяч 382 сома — на недвижимость, 13 тысяч 602 сома земельного налога», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается, что рейды по выявлению злостных неплательщиков налогов продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166646/
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