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Общество

Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе

С 1 по 4 октября закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР. 

По его данным, по инициативе китайской стороны в связи с Днем образования Китайской Народной Республики и Праздником середины осени будут закрыты пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный». Пропуск грузов возобновится 5 октября. 

В ГПС напомнили, что в стране действует особый алгоритм, предусматривающий только перемещение товаров из КНР в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166642/
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