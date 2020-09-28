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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Правозащитники просят проверить зарегистрированных по форме № 2

Юристы правовой клиники «Адилет» призывают ЦИК, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы проверить, были ли выписаны граждане, изменившие свои избирательные адреса, с избирательных участков по их основному адресу.

Эксперты отмечают, что это нужно для того, чтобы не допустить «карусели» при голосовании.

По словам юристов, закон позволяет гражданам голосовать по другим адресам. «Но в то же время общество должно понимать, что в этом вопросе на одной чаше весов лежит право граждан голосовать там, где они будут находиться в день выборов. Прежде всего, это обусловлено обязанностью властей обеспечивать каждому избирателю право участия в управлении государственными делами посредством выбора той или иной партии либо кандидата в президенты. На другой чаше весов лежит институт честных и справедливых выборов, от которых в прямом смысле слова зависит будущее Кыргызстана», — подчеркнули в «Адилете».

В правовой клинике отметили, что по этим причинам правоохранительные органы, а также ЦИК обязаны реагировать на массовый подвоз меняющих избирательный адрес. «Каждый случай массовой регистрации граждан по форме № 2, каждое сообщение о подкупе избирателей должно стать предметом тщательного, объективного и оперативного расследования. Организация подкупа избирателей со стороны политических партий является уголовно наказуемым преступлением и может привести к отстранению от участия в выборах какого-либо политического объединения или кандидата в депутаты», — напоминают юристы.

Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. По факту фальсификации документов возбуждено 25 уголовных дел.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166631/
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