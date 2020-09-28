«На вопрос, почему пошел рост заболеваемости в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, ответ напрашивается сам собой. Это несоблюдение элементарных правил личной защиты, общественной гигиены», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас необходимо установить причинно-следственные связи заражения. После этого, возможно, придется вносить корректировки в план эпидемиологических мероприятий. В эти области для изучения ситуации уже направлены группы врачей-эпидемиологов.

«Правила социального дистанцирования не выдерживаются, поэтому такие проблемы есть. Врачи-эпидемиологи точно установят причину роста. Но причина все равно в одном — реализация условий для распространения вируса среди населения», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.