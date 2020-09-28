Запаса тест-систем в Кыргызстане хватит на проведение 120 тысяч анализов

В Кыргызстане на сегодня есть запасы тест-систем и реагентов для проведения около 120 тысяч анализов на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, работа по поддержанию запаса тест-систем на случай осложнения ситуации продолжается. Кроме того, перед использованием ПЦР-тестов происходит процесс контроля качества.

«В центре контроля качества иммунобиологических препаратов идет полный контроль, валидация. Только после этого мы запускаем их в работу. Мы используем тест-системы различных стран: Россия, Турция, Китай. Поступали тесты также из Южной Кореи. Большого процента погрешности нет, они соответствуют параметрам, которые необходимы для такого рода исследований», — заверил Нурболот Усенбаев.