Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек

На сегодня развернуто 2 тысячи 356 коек для лечения детей. Об этом на брифинге сообщила и. о. начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева.

По ее словам, для лечения детей подготовлено пять стационаров — Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), Детская клиническая больница скорой помощи города Бишкека, Ошская межобластная детская клиническая больница, Кара-Суйская детская больница и Республиканская клиническая инфекционная больница. Кроме того, на базе территориальных больниц также развернуты детские отделения.

«Сегодня создана рабочая группа по разработке протокола по лечению мульсистемного воспалительного синдрома, или синдрома Кавасаки. Протокол разработан и проходит этап рецензирования среди профессоров и докторов наук. Создана также вторая рабочая группа, которая будет работать по статистике синдрома Кавасаки», — подчеркнула Нургуль Ибраева.