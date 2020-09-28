08:48
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек

На сегодня развернуто 2 тысячи 356 коек для лечения детей. Об этом на брифинге сообщила и. о. начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева.

По ее словам, для лечения детей подготовлено пять стационаров — Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), Детская клиническая больница скорой помощи города Бишкека, Ошская межобластная детская клиническая больница, Кара-Суйская детская больница и Республиканская клиническая инфекционная больница. Кроме того, на базе территориальных больниц также развернуты детские отделения.

«Сегодня создана рабочая группа по разработке протокола по лечению мульсистемного воспалительного синдрома, или синдрома Кавасаки. Протокол разработан и проходит этап рецензирования среди профессоров и докторов наук. Создана также вторая рабочая группа, которая будет работать по статистике синдрома Кавасаки», — подчеркнула Нургуль Ибраева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166623/
просмотров: 1125
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с коронавирусом. $1 миллион привлек Фонд «Сорос — Кыргызстан» для помощи
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
Китайская вакцина от COVID-19 может поступить в продажу в конце года
В Караколе кафе проводили массовые мероприятия. Начато досудебное производство
В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка
В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли
Минздрав о карантине: Сейчас все зависит от каждого из нас
Вторая волна COVID-19. Минздрав заверяет, средств защиты для медиков достаточно
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
08:47
Более 230 тысяч сомов задолжали предприниматели мэрии за аренду земли Более 230 тысяч сомов задолжали предприниматели мэрии з...
08:44
Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венгрию
08:34
Борьба с коронавирусом. $1 миллион привлек Фонд «Сорос — Кыргызстан» для помощи
08:15
Выборы-2020. Представителей двух партий ЦИК уличила в попытке подкупа голосов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
28 сентября, понедельник
23:50
Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
23:25
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
22:54
Япония построит завод на Луне
22:31
Димаш исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана
22:22
Дать право голосовать за определенного кандидата предлагают в «Бир Боле»