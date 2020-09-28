За время вспышки коронавируса уволены руководители восьми медучреждений

За время развития эпидемии коронавируса в Кыргызстане уволили восемь руководителей медицинских учреждений. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, еще восемь руководителей получили строгие выговоры. Их наказали за недостатки в работе и плохую организацию работы в медицинских учреждениях.

«Идут замечания, выявляются недостатки, и приходится применять административные меры. Кадровые перестановки в период эпидемии стали неизбежным процессом», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.