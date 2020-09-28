Более половины всех детей в КР могут оказаться за чертой бедности из-за COVID-19

Более половины всех детей в Кыргызстане могут оказаться в бедности из-за экономического шока, вызванного COVID-19. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По данным организации, согласно недавнему исследованию ЮНИСЕФ и Всемирного Банка, от 160 тысяч до 570 тысяч детей в возрасте до 16 лет могут оказаться за чертой бедности в Кыргызстане в связи с экономическим шоком, ростом потребительских цен и снижением уровня трудовых доходов и денежных переводов, связанных с пандемией COVID-19.

Согласно исследованию, масштабы бедности значительно возрастут даже по самым оптимистичным прогнозам. Сейчас процент детей, живущих в условиях бедности в Кыргызстане, по оценке экспертов ЮНИСЕФ, составляет 29 процентов, но ожидается, что показатель будет расти и достигнет от 36 до 55 процентов.

Исследование отмечает, что расширение охвата существующих программ социальной помощи могло бы помочь смягчить неблагоприятные последствия экономического кризиса, вызванного COVID-19.