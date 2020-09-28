08:47
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 104 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 355

В Кыргызстане за сутки выявили 104 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке заболели 19 человек, в Оше — 8, в Чуйской области — 6, в Ошской — 18, в Таласской — 1, в Нарынской — 2, в Иссык-Кульской — 3, в Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — 37.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 355 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166595/
просмотров: 2792
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с коронавирусом. $1 миллион привлек Фонд «Сорос — Кыргызстан» для помощи
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
Китайская вакцина от COVID-19 может поступить в продажу в конце года
В Караколе кафе проводили массовые мероприятия. Начато досудебное производство
В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка
В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли
Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек
Минздрав о карантине: Сейчас все зависит от каждого из нас
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
08:44
Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венгрию Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венг...
08:34
Борьба с коронавирусом. $1 миллион привлек Фонд «Сорос — Кыргызстан» для помощи
08:15
Выборы-2020. Представителей двух партий ЦИК уличила в попытке подкупа голосов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
28 сентября, понедельник
23:50
Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
23:25
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
22:54
Япония построит завод на Луне
22:31
Димаш исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана
22:22
Дать право голосовать за определенного кандидата предлагают в «Бир Боле»