В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 166 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 166 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 38 человек, Оше — 24, Чуйской области — 21, Ошской — 43, Таласской — 4, Нарынской — 5, Баткенской — 31.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 619 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.