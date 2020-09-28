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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки Бишкека: никто отнимать дома не будет

Фото 24.kg. Мэр столицы Азиз Суракматов на круглом столе в 24.kg

Сегодня на круглом столе в 24.kg, где обсуждается Проект детальной планировки Бишкека с позиции неприкосновенности частной собственности, мэр столицы Азиз Суракматов рассказал о ПДП.

По его словам, Проект детальной планировки — это технический документ, направленный на развитие центральной части города.

Он напомнил, что ПДП разработан на основании Генплана. «После его утверждения 25 декабря 2019 года начали появляться спорные моменты, задаваться различные вопросы. ПДП — технический документ, он служит для понимания, как будет строиться центр, развиваться инженерная и дорожная инфраструктуры. Проект нужен, чтобы не было хаотичной застройки, чтобы архитекторы опирались на документ», — сказал глава города.

Азиз Суракматов добавил, что в обществе говорят о том, что будут сноситься старые дома. «Но рынок работает, строительные компании договариваются, выкупают. Если владельцев что-то не устраивает, они могут не согласиться. Никто у них собственность не отберет. Собственники могут обратиться в суд, другие инстанции», — пояснил он.

В то же время градоначальник отметил, что сейчас в суде идет рассмотрение иска горожан об отмене ПДП. «Если суд примет решение в пользу жителей столицы, мы готовы пересмотреть проект», — добавил мэр.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166592/
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