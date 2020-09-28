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Общество

Обрушение моста в Подмосковье. Опубликовано видео с места происшествия

При обрушении пешеходного моста в Ступино пострадали около 50 граждан Кыргызстана. ЧП произошло накануне утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». 

В соцсетях опубликовали видео с места происшествия. Оно, очевидо, снято сразу после обрушения.  

Отмечается, что переход обрушился на инженерные коммуникации. Четверо кыргызстанцев находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов поручил оказать помощь пострадавшим. Следственный комитет России возбудил дело по факту нарушения требований охраны труда. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166588/
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