Обрушение моста в Подмосковье. Опубликовано видео с места происшествия

При обрушении пешеходного моста в Ступино пострадали около 50 граждан Кыргызстана. ЧП произошло накануне утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово».

В соцсетях опубликовали видео с места происшествия. Оно, очевидо, снято сразу после обрушения.

Отмечается, что переход обрушился на инженерные коммуникации. Четверо кыргызстанцев находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов поручил оказать помощь пострадавшим. Следственный комитет России возбудил дело по факту нарушения требований охраны труда.