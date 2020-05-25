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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Южно-Сахалинске граждан Кыргызстана начнут тестировать на коронавирус

Бесплатное тестирование граждан Кыргызстана на коронавирус будет проводиться с 26 мая 2020 года в Южно-Сахалинске. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пользователь Эрнист Токтоназаров.

По данным автора поста, среди заболевших от общего количества по Сахалинской области 20 процентов составляют граждане кыргызской национальности (с кыргызскими и российскими паспортами).

Сфера общения этих граждан очень широкая: торговые точки, строительные организации, служба такси. В связи с этим намечены оперативные мероприятия по выявлению круга лиц, контактировавших с заболевшими гражданами, а также диагностированию всех граждан Кыргызстана.

«Минздрав по Сахалинской области на бесплатной основе будет проводить диагностирование (анализ мазков, компьютерная томография легких), а также лечение в случае выявления положительных результатов. При себе иметь паспорт! Миграционная карта, талон регистрации не требуется. Обязательное ношение лицевых масок и перчаток. С 26 мая 2020 года на рабочие места не будут допускаться граждане КР, не имеющие при себе справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом», — сообщил Эрнист Токтоназаров.

Отметим, что в СМИ Сахалинской области об этом требовании пока нет никаких сообщений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153776/
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