Перед госпитализацией в Наццентр онкологии пациентов будут проверять на COVID-19

Онкобольных перед госпитализацией обязательно будут проверять на коронавирус. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков.

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Он напомнил, что в лечебном заведении выявили случаи заболевания среди пациентов и медработников. В связи с этим принято решение о проведении ПЦР-диагностики на коронавирус. По словам Эрниса Тилекова, анализ для пациентов будет бесплатным.

«Пациентов с подозрением на коронавирус либо тех, кто обратился из эпиднеблагополучных районов, сначала госпитализируют в обсерватор, организованный в центре. Затем они пройдут ПЦР-диагностику, для чего организовали специальный кабинет. Кроме того, всем пациентам, которые нуждаются в госпитализации, сделают рентген грудной клетки либо компьютерную томографию в стенах центра», — отметил он.