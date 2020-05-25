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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Торговые центры и санитарные нормы. Как администрации ТРЦ соблюдают правила

В Кыргызстане торговые центры начали работать с 21 мая. Однако фуд-корты и детские развлекательные зоны внутри ТРЦ пока не открывают.

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Администрациям торговых центров, магазинов поручили измерять температуру гражданам и обеспечить соблюдение посетителями социальной дистанции в 1,5- 2 метра. Торговые точки должны оснастить бесконтактными термометрами и антисептическими средствами.

Журналист 24.kg обошел крупные торгово-развлекательные центры Бишкека и посмотрел, соблюдает ли их руководство предписания Минздрава и Республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

ТРЦ «Бишкек Парк»

На входе в торговый центр «Бишкек Парк» сотрудники службы безопасности тепловизором проверяют температуру посетителей. По идее, после их должны направить к санитайзерам, которые установили не у входа, а чуть дальше. Но журналисту ничего не сказали, и он спокойно прошел в помещение (обработав руки своим антисептиком).

24.kg
Фото 24.kg. При входе в ТЦ проверяют только температуру, обрабатывать руки нужно самим
В целях безопасности посетителей торгового центра и его работников приостановили работу лифтов. Люди передвигаются внутри здания только при помощи эскалаторов, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. Об этом по всему периметру зала напоминают установленные баннеры. Сегодня в ТРЦ нелюдно.

К сожалению, в уборной (по крайней мере, мужской) не оказалось мыла для рук.

ГУМ «Чынар»

На входе в ГУМ «Чынар» один сотрудник охраны измеряет температуру всем посетителям, другой принудительно обрабатывает руки антисептиком. Без масок в торговый центр зайти невозможно.

24.kg
Фото 24.kg. На входе проверяют температуру тела и обрабатывают руки

На всех этажах администрация установила санитайзеры, по несколько штук на каждом уровне. Реализаторы некоторых бутиков решили дополнительно себя обезопасить и не впускать в отдел более двух человек.

В уборной ТЦ чисто, мыло есть во всех мыльницах, установленных на раковинах.

ЦУМ «Айчурек»

При входе в ЦУМ «Айчурек» посетителям также измеряют температуру тела и обрабатывают руки антисептиком. В отличие от других ТЦ, сегодня в ЦУМе людей много. По факту никто не соблюдает социальную дистанцию.

К тому же найти хоть один санитайзер во всем здании так и не удалось, как и разметок, баннеров, напоминающих о социальной дистанции.

ТРЦ «Дордой Плаза»

Администрация «Дордой Плазы» подошла к ситуации с коронавирусом кардинально: это единственный ТЦ, который на всех входах поставил дезинфицирующие туннели. Помимо них, сотрудники службы безопасности измеряют температуру и просят обработать руки антисептиком, который установили у самого входа в помещение.

24.kg
Фото 24.kg. При входах в ТЦ установили дезинфицирующие туннели
На дверях каждого бутика повесили правила нахождения человека в отделе. Все зависит от квадратуры помещения. Куда-то можно заходить по 40 человек, где-то впустят только 10.

Перед тем как зайти в уборную, посетителям предлагают еще раз обработать руки антисептиком. К слову, санитайзеры установили по всему зданию торгового центра. В уборных во всех мыльницах есть мыло. Интересно, что кран с водой не нужно трогать, вода подается от датчика движения — достаточно поднести руки к крану.

Отметим, что на сегодня внутри торговых центров еще закрыты кинотеатры, кафе и детские игровые зоны. Работают только магазины одежды, обуви, мобильных телефонов и аксессуаров, косметики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153768/
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