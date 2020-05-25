За несоблюдение санитарных норм в мае выписали штрафов почти на 1 миллион сомов

За несоблюдение санитарных норм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции выписали штрафов на сумму более 900 тысяч сомов. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что всего по республике с 1 по 22 мая проверили 6 тысяч 891 объект. В том числе в Бишкеке 768, Ошской области — 2 тысячи 706, Баткенской — 590, Джалал-Абадской — 543, Таласской — 180, Иссык-Кульской — 1 тысяча 385, Чуйской — 428, Нарынской — 245.

По итогам проверок составили 2 тысячи 710 предписаний, 707 протоколов и девять предупреждений. Владельцам 680 объектов выписаны штрафы за нарушение мер безопасности на 977 тысяч сомов. Кроме того, 15 материалов переданы в правоохранительные органы для дачи оценки.