В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева

Младший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр опубликовал в соцсетях несколько фотографий. На снимках его старший брат Сеид Атамбаев и другой член СДПК Темирлан Султанбеков собирают продуктовые пакеты и пекут самсы.

«Сегодня мы своими руками приготовили вкуснейшие самсы для наших соратников — политзаключенных и направили вместе с передачами в СИЗО», — подписал снимки Атамбаев-младший.

Один из снимков получился весьма забавным: Сеид Атамбаев и Темирлан Султанбеков вдвоем вынимают из духовки один противень с самсами, а Кадыр Атамбаев «руководит» процессом. В соцсетях стали шутить по этому поводу.

«Хрупкая женщина делает это одной рукой», — отметила одна из пользовательниц.

Загадка со звёздочкой: сколько нужно Атамбаевых, чтобы вытащить самсы из духовки? https://t.co/3UFxLTYiqk — Е-НОТ. (@RaccoonKg) May 24, 2020

«Это такая сплоченность или хозяйственность?» — задается вопросом другой пользователь.