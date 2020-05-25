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Общество

В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева

Младший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр опубликовал в соцсетях несколько фотографий. На снимках его старший брат Сеид Атамбаев и другой член СДПК Темирлан Султанбеков собирают продуктовые пакеты и пекут самсы.

«Сегодня мы своими руками приготовили вкуснейшие самсы для наших соратников — политзаключенных и направили вместе с передачами в СИЗО», — подписал снимки Атамбаев-младший.

Один из снимков получился весьма забавным: Сеид Атамбаев и Темирлан Султанбеков вдвоем вынимают из духовки один противень с самсами, а Кадыр Атамбаев «руководит» процессом. В соцсетях стали шутить по этому поводу.

«Хрупкая женщина делает это одной рукой», — отметила одна из пользовательниц.

«Это такая сплоченность или хозяйственность?» — задается вопросом другой пользователь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153758/
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