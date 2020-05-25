Не прошло и месяца. Памятник Чолпонбаю Тулебердиеву разрушается

Не прошло и месяца после открытия памятника Чолпонбаю Тулебердиеву, а он уже разрушается. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пользователь Владимир Цай.

По его словам, пластиковые буквы на памятнике начали отваливаться. Оказалось, что они просто приклеены на двусторонний скотч.