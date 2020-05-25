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Общество

В Бишкеке отремонтируют более 50 школ и детсадов

Мэрия Бишкека запланировала капитальный ремонт 51 объекта образования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в списке 34 школы, 14 детских садов, 2 центра детского творчества Октябрьского и Свердловского районов.

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«Будут отремонтированы кровля, система отопления и теплотрассы, пищеблоки, санитарные узлы и другое. Для особенных деток установят 88 пандусов в образовательных организациях. Сейчас проводятся конкурсы. Средства на капремонт выделят из городского бюджета», — отметили в мэрии.

В Бишкеке работают 97 школ, 86 детских садов, 5 центров детского творчества, станция юных техников. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153734/
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