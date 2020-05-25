Дискриминационной и ненужной назвал поправку в закон об НКО Мирлан Жеенчороев

В законопроекте об НКО отсутствует источник финансирования. Об этом 24.kg заявил депутат парламента Мирлан Жеенчороев. Он объяснил, почему проголосует против скандальной поправки в закон, обязывающей неправительственные организации отчитываться об источниках своих доходов.

Парламентарий подчеркнул, что не будет поддерживать законопроект, поскольку считает его дискриминационным и ненужным.

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По его словам, законопроект противоречит программе правительства по цифровизации, уменьшению бюрократических барьеров. Законопроектом предлагается создать национальный депозитарий и излишнюю форму отчетности НКО.

«Закон должен быть не для какой-то отдельной категории организаций или граждан, а распространяться для всех юридических лиц. На сегодня деятельность НПО и НКО регулируется отдельным законом. Зачастую источником их финансирования являются международные организации, аудит которых проводится авторитетными органами. Соответственно, отчетность, проводимую местными бухгалтерами, можно подвергнуть сомнению», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Налоговый и Гражданский кодексы дают исчерпывающий перечень возможности госорганам видеть и контролировать движение денежных средств НПО и НКО.

Депутат отметил, что излишняя бюрократия и барьеры являются ненужными, а в законопроекте отсутствует логика.

«Нет необходимости в создании нового органа, который будет контролировать национальный реестр НПО. Для создания нового управления или реестра необходимо государственное финансирование. НПО и НКО — десятки тысяч, а подразделения Минюста — только в Бишкеке и областных центрах, что повлечет много излишних расходов и процедур», — добавил он.

Напомним, что 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.