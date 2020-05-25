Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на коронавирус тестировать не будут. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, у Алмазбека Атамбаева нет симптомов болезни, и он не будет проходить ПЦР-диагностику, в этом нет необходимости.

«У моего подзащитного критически низкое давление, нарушение координации движения, но к нему до сих пор не вызвали врачей, которые смогли бы обследовать его. Хотя я неоднократно ходатайствовал об этом. Пусть Минздрав даст заключение. Если Алмазбек Атамбаев здоров и нет угрозы — хорошо, а если он болен, то тогда почему ему отказывают в лечении?» — заявил Сергей Слесарев.

Напомним, в пятницу, 22 мая, старший сын Атамбаева Сеид написал на своей странице в Facebook, что его отцу стало плохо во время свидания с супругой и сыновьями.

«По словам Алмазбека Атамбаева, на него оказывают колоссальное моральное давление, но он не хочет жаловаться на состояние здоровья, это не соответствует его принципам», — написал старший сын бывшего президента.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.