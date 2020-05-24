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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Скандалы с чиновниками

В отношении советницы мэра начата проверка по факту выдачи пропусков во время ЧП

МВД просит отчитаться советницу мэра Бишкека на общественных началах Гулю Алмамбетову за пропуска, которые она помогла получить коммунальным службам и волонтерам во время действия режима чрезвычайного положения. Об этом она рассказала 24.kg сама.

По словам советницы, ей прислали уведомление из милиции с требованием дать пояснение, когда, кому и почему она, работая в комендатуре, раздавала пропуска на проезд. «Но это абсурд и дикость! Я выбивала пропуска для служб «Северэлектро», западного РЭС, Бишкекводоканала. Я отчитаюсь, не вопрос», — пообещала она.

Пропуска доставала для волонтеров, которые развозили продукты нуждающимся, тем, кто врачей отвозил на работу и с работы. Ни один пропуск налево не ушел. И теперь мне еще и претензии предъявляют!

Гуля Алмамбетова

Напомним, ранее появлялись сообщения, что некоторые сотрудники комендатуры столицы, которая была создана в период действия ЧП с 25 марта по 11 мая, торгуют пропусками.

Неправительственная организация «Гражданский союз» провела мониторинг и выяснила, что система выдачи спецпропусков показала слабую эффективность, коррупциогенность и отсутствие полноценной обратной связи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153725/
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