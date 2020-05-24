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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Массовая прописка. Избиратели с новыми паспортами смогут голосовать на выборах

Избиратели, получившие паспорта, смогут проголосовать на местных выборах по новой прописке. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, приехавшие в Ош, Каракол, Балыкчи и прописавшиеся там с января по февраль, как раз в преддверии кампании в местные кенеши, если у них новые паспорта с указанной городской пропиской, имеют право голосовать.

«Мы не можем им запретить, поскольку на то нет оснований. Другое дело, если выяснится, что они эти ID-карты получили с нарушениями. Но выявлять эти факты должна не ЦИК, у нас нет таких полномочий, а правоохранительные органы», — отметила Гульнара Джурабаева.

С ней согласна и член ЦИК Атыр Абдрахматова. Она заявила, что Генпрокуратура саботирует решение вопроса о массовой прописке граждан в городах, где должны состояться местные выборы.

По ее словам, надзорный орган предоставляет февральские данные о том, что в Оше по отдельным адресам зарегистрированы 4 тысячи 600 граждан, ранее прибывших из других районов. Аналогичная ситуация в Караколе и Балыкчи. Установлено, что в этих городах с нарушениями получили прописку 2 тысячи 599 жителей пригородных сел.

Члены ЦИК будут отдельно поднимать вопрос с массовой пропиской граждан, поскольку списки избирателей на местные выборы были уже утверждены.

Отметим, дата местных выборов станет известна после 26 мая. Предварительно, они пройдут в июне и новая кампания объявляться не будет. Процесс перезапустят с того момента, с которого он был приостановлен в марте. 

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153724/
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