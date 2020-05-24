Цифра дня. 9 тысяч тестов необходимо для проверки заключенных на коронавирус

9 тысяч тестов необходимо для проверки на коронавирус заключенных, содержащихся в исправительных учреждениях. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, руководство ГСИН обратилось к Минздраву предоставить необходимое количество экспресс-тестов. «Никто из осужденных и подследственных, находящихся в Бишкекском СИЗО-1, с жалобами на характерные признаки COVID-19 в медчасти не обращался. Но ввиду того, что у пятерых сотрудников выявлены подозрения на инфекцию, мы решили протестировать и спецконтингент», — отметили в ГСИН.

В ведомстве уточнили, что болезнь у сотрудников протекает бессимптомно и они находятся в обсервации на карантине.

Ранее сообщалось, что у четырех медиков, работающих в колониях, диагностирован COVID-19.