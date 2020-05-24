В Бишкеке на линию выйдут 110 троллейбусов и 112 автобусов

С 25 мая на линию выйдут 110 троллейбусов по всем 11 маршрутам, 112 автобусов также по 11 маршрутам, кроме маршрута № 9. Об этом сообщает управление городского транспорта.

По его данным, постепенно количество автобусов будет увеличиваться.​ Уточняется, что завершена подготовка автобусов и троллейбусов, сотрудники транспортных служб закончили капитальный и косметический ремонт.

Общественный транспорт будет ездить в обычном режиме, ​но строго соблюдая меры санитарной безопасности. При входе в автотранспорт установлены санитайзеры, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Перевозка пассажиров будет осуществляться из расчета 60-70 процентов загруженности от количества сидячих мест и с соблюдением санитарной дистанции.

«Несколько раз в день в салоне будет проходить дезинфекция, дверные ручки, сиденья и поручни должны протираться после каждой поездки. Для безопасности и комфорта горожан работает и электронная система безналичной оплаты за проезд «Тулпар». Даже ВОЗ рекомендует избегать использования денежных купюр. Напоминаем, вход в автобусы и троллейбусы осуществляется через переднюю дверь», — отметили в управлении городского транспорта.

Преимущества карточек «Тулпар» очевидны: безопасность транспорта, прозрачность расходов и, самое существенное, ​ нет контакта с наличностью. Управление городского транспорта

С 1 июня планируется возобновление работы и центров обслуживания «Тулпар» по выдаче красных карточек для льготной категории горожан. А синюю можно приобрести у водителей, в офисах сотовых операторов.​

По работе общественного транспорта можно обращаться по телефону 0703075727.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирующее работу автобусов: 0553022753, 0772173743 WhatsApp.

Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.



​



