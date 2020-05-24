20:49
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество

Депутат Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО дискриминационной

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО, обязывающую некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования, дискриминационной. Он заявил 24.kg, что проголосует за.

По его словам, претензии правозащитников обусловлены тем, что им никто не разъяснил толком, как этот закон будет применяться, поэтому его неверно понимают.

«Это предубеждение, что, к примеру, кризисные центры должны будут публиковать имена жертв семейного насилия, которым помогают. Нет такого. Закон предусматривает только финансовую прозрачность, и это справедливо. Есть некоторые организации, которые направляют полученные деньги на финансирование разного рода митингов, других деструктивных мероприятий. Это можно выявить и пресечь только с помощью закона», — отметил Тынчтык Шайназаров.

В первую очередь нужно проверить различные сомнительные организации религиозной направленности, благотворительные фонды. Пусть отчитаются, кто их финансирует и на что они эти деньги тратят.

Тынчтык Шайназаров

Отметим, выступающие 22 мая на видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены — их коллеги поддержат сомнительную норму.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153716/
просмотров: 1308
Версия для печати
Материалы по теме
Дискриминационной и ненужной назвал поправку в закон об НКО Мирлан Жеенчороев
Эльвира Сурабалдиева не поддерживает поправку в закон об НКО, но голосовала за
Депутат Евгения Строкова будет голосовать за скандальную поправку в закон об НКО
Альфия Самигуллина до сих пор не изучила законопроект об НКО: месяц был тяжелым
Парламент поддержит скандальную поправку к закону об НКО, считают депутаты
Депутат Марлен Маматалиев поддерживал закон об НКО: чтобы не было гей-парадов
Обсуждение законопроекта об НКО. Отчитаться о растраченных грантах должен кабмин
Представители ГНС рассказали, как отчитываются НПО в Кыргызстане
Обсуждение законопроекта об НКО. Чиновник из Минфина дает пояснения
Посол Евросоюза объяснил, насколько важны роль НПО и права человека
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 43&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1313 В Кыргызстане зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Всего — 1313
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
25 мая, понедельник
20:04
На шумных ночных гонщиков жалуются жители Бишкека На шумных ночных гонщиков жалуются жители Бишкека
19:01
Цифра дня. 3,69 миллиарда сомов поступило в бюджет от выпуска ценных бумаг
18:47
В Южно-Сахалинске граждан Кыргызстана начнут тестировать на коронавирус
18:30
26 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:03
Торговые центры и санитарные нормы. Как администрации ТРЦ соблюдают правила