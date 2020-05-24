Шамиль Атаханов не знал, чем болеет Азиз Батукаев. О чем еще рассказали на суде

В Первомайском районном суде продолжается процесс по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Суд проходит в закрытом режиме. Адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg, о чем рассказывают обвиняемые и свидетели.

По его словам, в ходе последних заседаний были допрошены экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и бывший генпрокурор Аида Салянова. Суд приступил к заслушиванию показаний экс-главы ГСИН Зарылбека Рысалиева.

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«Прямых, уличающих показания против Алмазбека Атамбаева никто из них не дал. Шамиль Атаханов заявил, что он не знал, чем болен Батукаев и попадает ли его заболевание в перечень недугов, предусматривающих досрочное освобождение. Он подтвердил, что готовилась спецоперация по обмену Батукаева на Жаныша Бакиева, и отметил — никаких письменных распоряжений он не давал своим подчиненным. Но тут интересно другое: Аида Салянова дала такие показания только после того, как заключила соглашение со следствием о сотрудничестве. Что касается Рысалиева, то он обмолвился, что ему намекали: Батукаев болен и его надо освободить, но, кто намекал и как, не поясняет», — отметил Сергей Слесарев.

Атамбаева в курс дела Шамиль Атаханов ввел, но прямых указаний от него не получал. Аида Салянова сказала, что встречалась с Атамбаевым уже после освобождения Батукаева. Сергей Слесарев

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.