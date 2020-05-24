Минздрав: Носить маски на свежем воздухе нет необходимости

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев рассказал о масочном режиме.

По его словам, в эти праздничные дни следует оставаться дома, соблюдать дистанцирование и не посещать многолюдные места. «Маски следует носить, если вы находитесь в закрытом пространстве, где находится много людей. Находясь на свежем воздухе, можно ее не надевать. При этом человек может защитить себя от других респираторных вирусов», — Нурболот Усенбаев.

Ношение масок обусловлено тем, что есть люди, которые переносят COVID-19 бессимптомно. Нурболт Усенбаев

Ранее сообщалось, что по распоряжению мэра Бишкека Азиза Суракматова за неношение масок предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сомов. Позже в мэрии передумали и заявили: штрафов за неношение масок на улице нет.