В Бишкеке проверили 3 тысячи предприятий на соблюдение санитарных норм. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, проверки проводятся регулярно с момента возобновления экономической активности. «В частности, в торговых центрах, которые начали работать с 21 мая. Инспекторы зафиксировали несоблюдение дистанции, отсутствие в некоторых торговых точках санитайзеров, продавцы не носят маски, пускают покупателей без масок. За все эти нарушения следуют большие штрафы», — напомнил чиновник.

Он отметил, что соблюдение санитарных норм строго обязательно.

В Кыргызстане за весь период зарегистрировано 1 тысяча 403 случая заражения СOVID-19.