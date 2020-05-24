В Кыргызстан вернулись 413 граждан из Оренбургской области

В Бишкек из Бузулукского района Оренбургской области России прибыли 413 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает МИД КР.
По данным ведомства, колонна из девяти автобусов, предоставленных правительством КР, следовавшая на протяжении двух суток по транзитному коридору через территорию Казахстана, сегодня, 24 мая, прибыла в Кыргызстан.
«Все прибывшие в установленном порядке будут размещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур», — отмечают в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве призывают граждан КР не следовать в сторону российско-казахстанской границы до официального объявления об ее открытии, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих близких, не вынуждать власти страны пребывания принимать непопулярные меры, не поддаваться эмоциям, не совершать спонтанных действий и ожидать возобновления авиа- и пассажирского сообщения в безопасных местах.