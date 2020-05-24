Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 99 тысяч 917. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 311 тысяч 89 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 622 тысячи 670), Бразилии (347 тысяч 398), России (335 тысяч 882), Великобритании (258 тысяч 504), Испании (235 тысяч 290), Италии (229 тысяч 327) и Франции (182 тысячи 36).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 55 тысяч 548 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 403 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 322, Узбекистане — 3 тысячи 115, Таджикистане — 2 тысячи 738.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.