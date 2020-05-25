Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 58 минут.

Сегодя в Кыргызстане нерабочий день.

С 25 мая начинает работать общественный транспорт в Бишкеке, также откроются точки общественного питания, вещевые рынки, спортзалы, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны. Бишкекчане смогут посещать театры, музеи, выставочные залы и галереи, а также библиотеки и культурно-просветительские заведения.

У кого намечается той

Аликбек Джекшенкулов

Родился 25 мая 1957 года в селе Чолпон Нарынской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Российской Федерации, Армении, Греции и Черногории.

Каныбек Айдаров

Родился 25 мая 1964 года в селе Гульча Ошской области. Председатель Фонда государственных материальных резервов.

Мырзабек Жыпаркулов

Родился 25 мая 1977 года. Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Урматбек Самаев

Родился 25 мая 1986 года в селе Онбир-Жылга Чуйского района Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Кара-Киргизская автономная область РСФСР переименована в Киргизскую автономную область

25 мая 1925 года существовавшая Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО. Слово «кара» в 1924-м году добавлено для различения автономной области кыргызов от автономной республики казахов, которая тогда по-русски официально называлась Киргизской ССР.

Киргизская АО в свою очередь 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР (1926–1936).

Создан государственный парк «Саймалуу-Таш»

Фото Жусупбека Кулматова. Саймалуу-Таш

В 2001 году постановлением правительства на площади 32 тысячи гектаров создан природный национальный парк «Саймалуу-Таш». Он расположен в восточной части Джалал-Абадской области, вдоль реки Курарт.

Основную культурную и историческую ценность парка представляют наскальные рисунки бронзового века — петроглифы, а также уникальные природные комплексы урочища Кугарт. Саймалуу-Таш на сегодня является крупнейшим в Центральной Азии скоплением петроглифов. Их здесь около 90 тысяч.

Международный день пропавших детей

Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом.

Спустя четыре года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. Вскоре эту инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997-м создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и учрежден Международный день пропавших детей и установлена его дата — 25 мая.

Всемирный день щитовидной железы

Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация предложила отмечать день 25 мая на международном уровне.

Щитовидная железа — орган небольшой, но чрезвычайно важный. Он регулирует все обмены веществ, а также работу сердечно-сосудистой и нервной систем, физическое и умственное развитие. Если в ее работе происходит сбой, то это непременно отражается на самочувствии и работе всего организма.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Шатман Садыбакасов

Фото из интернета. Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983 года.

Родился государственный деятель Кенеш Кулматов

Фото из интернета. Кенеш Кулматов

В 1934 году в селе Ак-Бешим Чуйской области родился советский и российский дипломат, советский государственный, партийный и комсомольский деятель Кенеш Кулматов.

В 1970–1973-х — первый секретарь Фрунзенского городского комитета Компартии Киргизской ССР. С 19 ноября 1985 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике. Работал послом в Королевстве Непал, послом по особым поручениям МИД СССР, послом в Танзании.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962–1965), депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Родился композитор Сатылган Осмонов

Родился 25 мая 1938 года в селе Кегеты Чуйского района. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, председатель Союза композиторов Кыргызской Республики (1995–1997).

Он является автором опер «Кычан», «Крепость», «Жусуп Баласагын», кантаты «Пламенная юность», ряда симфонических произведений (марш для симфонического оркестра, сюита для симфонического оркестра«), концертов для скрипки с оркестром № 1, № 2, для голоса с оркестром. Широко известны его симфонии «Ак-Меер», «Уркун», симфонические поэмы «Памяти героев», «Лирическая».



Перу композитора принадлежит также ряд камерно-инструментальных произведений. Часто исполняются романсы и песни композитора на стихи кыргызских поэтов, много произведений создал композитор для детей («Сказочка», «Хвастунишка», «Веселый зайчик» и другие).

Писал музыку к кинофильмам, спектаклям, к театральному представлению «Манас-1000».

Умер профессор Дмитрий Щербаков

Родился 13 (1) января 1893 года в уездном городе Новозыбкове Черниговской губернии Российской империи. Советский ученый в области геологии, минералогии, геохимии и географии, доктор геолого-минералогических наук, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники Киргизской ССР.

Проводил геологические исследования в Средней Азии, в частности в Киргизии.

Его научные прогнозы послужили основой для открытия промышленных месторождений сурьмы и ртути в Кыргызстане.

Умер 25 мая 1966 года в Москве.

Умер писатель Талип Ибраимов

Родился 27 декабря 1940 года в селе Сары-Булак.

Более 30 лет работал редактором на киностудии «Кыргызфильм».

Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Кыргызстана. Прозу начал писать, выйдя на пенсию. В 2006 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Малая проза» (за сборник повестей «Старик и Ангел»).

По его сценариям поставлены игровые фильмы: «Среди людей», «Деревенская мозаика», «Верить и знать», «Пейзаж глазами спринтера», «Я не хочу так больше жить», «Плакальщица», «Ночная авария», а также многие документальные киноленты.

Умер 25 мая 2016 года.