Как подготовиться к ОРТ и поступлению и не сойти с ума в условиях карантина

Учебный год в школах Кыргызстана уже практически завершился. Но для выпускников именно сейчас настает самое жаркое время. Впереди Общереспубликанское тестирование и поступление в вузы. В этом году подготовка к этим двум масштабным событиям усложнилась из-за вспышки коронавируса.

Заместитель министра образования Надира Джусупбекова и психолог школы-гимназии № 29 Бишкека Наталья Тарабрина рассказали 24.kg, что делать выпускникам и родителям, чтобы окончить школу и поступить в вуз без лишних стрессов.

Советы Министерства образования и науки

1 Как выпускникам готовиться к сдаче ОРТ в условиях дистанционного обучения? На портале «Санарип сабак» Министерства образования поместили все электронные материалы, видеоуроки. Там выпускники могут подготовиться к ОРТ. На сайте Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) помещены видеоуроки, пособия, примеры для подготовки к сдаче теста. На канале ЭлТР также ежедневно демонстрируются видеоматериалы для того, чтобы 11-классники могли подготовиться к ОРТ.

2 Вдруг посмотреть видео по ЭлТР не получилось? Не проблема. Как только ролик прошел по телеканалу, он сразу же размещается на странице ЭлТР в YouTube.

3 А если у выпускников из регионов не показывает ЭлТР? Такой вариант тоже продуман изначально. Для этого сразу после демонстрации по ЭлТР обучающие ролики для подготовки к ОРТ показывают по областным телеканалам.

4 Предусмотрены дополнительные занятия и послабления, чтобы выпускники могли лучше подготовиться к ОРТ? Изменен формат итоговой государственной аттестации. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся. Сдавать экзамены в режиме реального времени будут только претенденты на аттестаты особого образца. С 22 мая уже по телеканалу ЭлТР начали больше демонстрировать материалов именно для подготовки к тестированию. Это все сделано для того, чтобы выпускники могли больше времени посвятить подготовке к ОРТ.

5 Будут ли какие-то послабления при сдаче ОРТ из-за того, что год школьники заканчивали дистанционно? Сейчас эксперты изучают вопрос. Например, специалисты ЦООМО работают над заданиями ОРТ. Может, их объем будет меньше, чтобы дети могли быстрее справиться с тестом.

6 Снизят ли пороговый балл при поступлении? Скорее всего, нет. Сейчас пороговый минимальный балл для поступления составляет 110. Дальше его снижать уже просто некуда.

7 Как абитуриенты будут поступать в вузы — тоже дистанционно? С 20 июля начнется прием документов в вузы. Но ехать специально в нужный институт или университет не надо. Все вузы подготовили специальную программу, она сейчас апробируется. Абитуриенты смогут отправить свои талоны в понравившийся вуз в электронном варианте.

8 А как быть тем выпускникам, которые планировали поступать в зарубежные вузы? Им придется попрощаться с мечтой об учебе за границей? На самом деле нет. Вспышка коронавируса коснулась практически всего мира. Поэтому и многие зарубежные вузы предоставляют возможность поступления в электронном формате — прием документов, предоставление информации о месте обучения, пройденных курсах.

Советы психолога

1 Многие дети очень волнуются перед ОРТ. Как помочь им справиться с ситуацией? Родителям важно определить проблему, выяснить, почему ребенок волнуется и сильно переживает из-за предстоящего экзамена или теста. Скорее всего, дело в неподготовленности ребенка. Значит, у него есть какие-то провалы по знаниям.

2 Чем в этой ситуации могут помочь родители с учетом сегодняшней ситуации и того, что времени до ОРТ совсем мало? Родители могут сформировать правильное отношение ребенка к процессу. Они должны объяснять, что это важное и ответственное дело. Но отношение к нему должно быть как к рабочему моменту, а не сверхценности. Многие дети часто «загоняются» из-за этого, как сами подростки сейчас говорят. Они ставят перед собой цель сдать ОРТ и все, больше ничего не существует.

3 А стоит ли контролировать процесс подготовки? Родители помогут ребенку еще и тем, что позволят ему самому готовиться к ОРТ. Если они будут постоянно рядом, все время контролировать, то могут этим нервировать ребенка. Он сам должен выбрать режим, в котором ему готовиться. Может быть, он дольше поспит утром, а потом дольше посидит вечером над заданиями. Ребенок сам знает свой организм, знает, когда ему лучше заниматься.

4 Но нельзя же все бросать на самотек? Родителям стоит систематизировать информацию, выделить сильные и слабые стороны знаний своего ребенка. Например, он будет сдавать биологию или химию, но с ними у ребенка сложно. Значит, именно этим предметам стоит уделить больше внимания. Нужно составить план по времени, как ребенок будет заниматься в оставшиеся до теста дни. Стоит поддерживать, воодушевлять обязательно нужно. Надо показывать, что родители верят в силы ребенка, что уверены, что он обязательно справится.

5 Какой должен быть режим дня в период подготовки? Надо следить за тем, чтобы у ребенка был достаточный отдых и сбалансированное питание. Иногда дети готовятся так, что забывают о том, что нужно отдыхать и хорошо кушать. Это может привести к нервному срыву. Перед экзаменами обязательно нужно, чтобы ребенок 12 часов отдыхал. Не стоит допускать, чтобы он сидел всю ночь и готовился, потому что концентрация внимания и память в этом случае будут гораздо хуже.

6 Чего делать не стоит? Не нужно нагнетать обстановку. Не нужно говорить, что если ребенок не сдаст ОРТ, то пойдет работать дворником, тележки на базаре толкать. Часто это происходит невольно, но лучше воздержаться от подобных вещей.

7 Бывают такие дети, у которых перед экзаменами или тестами начинается тряска. Как им помочь? Нужно объяснять, что от того, что ребенок не сдаст ОРТ или этот экзамен, жизнь не остановится. Необходимо сказать ребенку, что даже в случае неудачи вы будете вместе с ним что-то предпринимать, готовиться.