Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19

Орозо айт — один из двух главных праздников мусульман (второй — Курман айт). Как известно, он отмечается после завершения священного месяца Рамазан и 30-дневного поста.

В исламском мире этот день отмечали еще со времен пророка Мухаммеда, а в Кыргызстане стали праздновать только после обретения независимости.

Первое постановление правительства о праздновании Орозо айта в архивах датируется мартом 1994 года.

24.kg напоминает, как провести Орозо айт в условиях пандемии.

1 Можно ли провести его дома? Можно ли провести его дома?

В этом году праздничный айт намаз на площадях отменили из-за напряженной эпидемиологической ситуации. В мечетях Кыргызстана он пройдет с соблюдением санитарных норм.

Дома его читать нельзя, совершать айт намаз предписано только в религиозных заведениях или других местах вместе с общиной. ДУМК

2 Как начать празднование Орозо айта?

Мусульманские праздники начинаются с намаза в мечетях, где священнослужители выступают с проповедью и поздравляют правоверных.

В этом году и.о. муфтия Жоробай Шергазыев выступит на телеканале КТРК в 7.00.

3 Можно ли посетить родителей, родственников и поздравить их? Можно ли посетить родителей, родственников и поздравить их?

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году ДУМК рекомендовал беречь себя и родных, особенно людей старше 50 лет. Поэтому самый лучший способ — поздравлять друг друга через интернет.

ДУМК настоятельно рекомендует придерживаться санитарных правил.

4 Как в домашних условиях сохранить священный смысл праздника? Как в домашних условиях сохранить священный смысл праздника?

Во время празднования Орозо айта необязательно устраивать шумные застолья, резать скот.

Смысль праздника — в благих делах и прощении.

Окажите помощь нуждающимся людям в вашем районе, поделитесь с соседями праздничным угощением и попросите прощения у тех, кого обидели. ДУМК

Месяц Рамазан и Орозо айт — время прощать обиды, ссоры и начать жить с чистыми помыслами.