Сингапурец Эндрю Чен: За деньги штрафы в КР могут быть полностью сфабрикованы

Сингапурец Эндрю Чен впервые приехал в Бишкек 14 лет назад. В Кыргызстане ему понравился пейзаж, но не хватает метро. Несмотря на различия, Эндрю Чену Бишкек напоминает родной город множеством парков и деревьев.
— Расскажите о себе — чем занимаетесь, когда приехали в Кыргызстан и почему?
— Мы с женой работали в Сингапуре, приехали в Бишкек в 2003 году, чтобы начать работать в проекте по агробизнесу.
— Что вас удивляет в Бишкеке и Кыргызстане в целом?
— У вас прекрасный пейзаж, причем во всей стране. Удивляет множество разных групп людей и культур, присутствующих в Кыргызстане.
— Что напоминает вам родной город?
— Сингапур и Бишкек на самом деле очень разные. Но наличие множества деревьев и парков в Бишкеке напоминает мне город-сад Сингапур.
В Бишкеке сингапурцу не хватало системы метро — быстрого, эффективного транспорта по городу.
— Есть ли у вас любимое место в Бишкеке?
— Да, есть. Мне нравится бульвар Эркиндик. Это хорошее место для отдыха летом. Наша первая квартира была с видом на этот сквер.
— Что вам нравится в национальной кухне?
— Плов, шашлык и гюро лагман — моя любимая еда в Кыргызстане.
— Что вы боитесь даже попробовать?
— Перепробовал все, но некоторые продукты все же не люблю.
— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?
— Люди в Кыргызстане дружелюбны и действительно любят общаться с иностранцами практически обо всем.
Меня разочаровала полиция на улицах и дорогах. За деньги ваши «штрафы» могут быть полностью сфабрикованы.Эндрю Чен