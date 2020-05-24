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Общество
Сюжет: Экспаты

Сингапурец Эндрю Чен: За деньги штрафы в КР могут быть полностью сфабрикованы

Сингапурец Эндрю Чен впервые приехал в Бишкек 14 лет назад. В Кыргызстане ему понравился пейзаж, но не хватает метро. Несмотря на различия, Эндрю Чену Бишкек напоминает родной город множеством парков и деревьев.

— Расскажите о себе — чем занимаетесь, когда приехали в Кыргызстан и почему?

— Мы с женой работали в Сингапуре, приехали в Бишкек в 2003 году, чтобы начать работать в проекте по агробизнесу.

из личного архива Эндрю Чена
Фото из личного архива Эндрю Чена. Площадь Ала-Тоо в 2003 году

— Что вас удивляет в Бишкеке и Кыргызстане в целом?

— У вас прекрасный пейзаж, причем во всей стране. Удивляет множество разных групп людей и культур, присутствующих в Кыргызстане.

— Что напоминает вам родной город?

— Сингапур и Бишкек на самом деле очень разные. Но наличие множества деревьев и парков в Бишкеке напоминает мне город-сад Сингапур.

В Бишкеке сингапурцу не хватало системы метро — быстрого, эффективного транспорта по городу.

— Есть ли у вас любимое место в Бишкеке?

— Да, есть. Мне нравится бульвар Эркиндик. Это хорошее место для отдыха летом. Наша первая квартира была с видом на этот сквер.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Плов, шашлык и гюро лагман — моя любимая еда в Кыргызстане.

— Что вы боитесь даже попробовать?

— Перепробовал все, но некоторые продукты все же не люблю.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Люди в Кыргызстане дружелюбны и действительно любят общаться с иностранцами практически обо всем.

Меня разочаровала полиция на улицах и дорогах. За деньги ваши «штрафы» могут быть полностью сфабрикованы.

Эндрю Чен
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153620/
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