Сравниваем карантинное меню: чем питаются чиновники и простые бишкекчане

Чтобы не заразиться коронавирусом, медики советуют правильно и сбалансированно питаться. В рационе должны присутствовать белки, пища должна быть разнообразной и содержать достаточно микроэлементов и витаминов, особенно С.

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Однако в сложившейся ситуации, когда тысячи людей в Кыргызстане почти два месяца сидели без работы, а многие остались без средств к существованию, покупать продукты, которые советуют врачи, получается не у всех. «Сейчас главное — прокормить детей любыми способами, ни о каких изысках и речи быть не может», — говорят горожане, которые живут на окраине столицы.

Журналист 24.kg побеседовал с некоторыми семьями, которые проживают за Большим Чуйским каналом. Они рассказали, что готовили на ужин во время самоизоляции и карантина. И сравнил меню простых бишкекчан с предпочтениями депутатов.

Постный суп и жареная лепешка

С первых дней введение в КР режима чрезвычайной ситуации, а в отдельных городах и районах — ЧП чиновники рапортуют, что вся страна обеспечена продуктами, дефицита нет, а помощь оказана всем нуждающимся.

Спойлер: героям материала от государства не досталось ничего.

У Зарины Исаевой (имена всех героев репортажа изменены по их просьбам. — Прим. 24.kg) сегодня на ужин гречневый суп. В семье шесть человек, поэтому казан супа закончится сразу. Растянуть на несколько дней никак не получится. Раньше на ужин семья покупала мясо, овощи, приправы. Сейчас пояса затянуты — гречка от волонтеров, несколько штук картофеля и моркови, взятых в долг в соседнем магазине. Мясо — непозволительная роскошь.

До карантина я зарабатывала 500 сомов в день. Двести откладывала на школу детям, на сто сомов брала фарш или кости. Сейчас это кажется сказкой. Зарина Исаева

По ее словам, гречку иногда хочется сделать как второе блюдо, пожарить ее.«Но если я сейчас так сделаю, съедим за один вечер. Поэтому стала готовить постные супы, чтобы хотя бы на пару дней хватало», — говорит горожанка.

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Одним супом мужчины в семье не наедаются. «На второе поджариваю лепешку, но с маслом тоже проблемы сейчас. Раньше я наливала его в сковороду, а сейчас кисточкой смазываю немного, экономлю. Мой младший сын категорически не ест гречневый суп, пытаюсь ему объяснить, что сейчас время нехорошее, надо питаться тем, что имеем. Все равно приходится иногда сосиски брать для него», — отмечает она.

Мы дожили до того, что на базаре покупаем шесть штук немного разбитых яиц, они стоят 20 сомов. На завтрак готовим их. Зарина Исаева

«Невозможно целыми днями есть одно и то же, делаю оромо с картофелем через день. Продукты и сбережения уже давно закончились, перебиваемся, как можем. В магазине накопился немалый долг — больше 3 тысяч сомов должна», — рассказывает она.

Страшное время

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Пенсионерка Любовь Николаева сегодня кормит родных, которые приехали к ней на время карантина. Баловать внуков, к сожалению, не получается.

«Детям же не объяснишь, что сейчас нельзя хотеть фруктов и овощей. Стараюсь брать по одной морковке, яблоку в день. Витамины же нужны. Тяжело очень. Как не посмотришь наши новости, так все хорошо, никто не голодает, зачем народ обманывают?» — недоумевает она.

Так еще коммунальные услуги платить надо. Где брать деньги? Моих детей отправили в отпуск без содержания, возможно, сократят зарплату, государство об этом не думает. Любовь Николаева

Несмотря на трудности, пенсионерка не унывает и старается сделать все возможное, чтобы хоть внуки не чувствовали голод.

«Сегодня делаю вареники. Скорее всего, завтра придется думать, что готовить еще, ведь родные все у меня и вареники эти закончатся мигом. Продукты — муку, картофель, масло — покупала сама, никто не помогал мне. Звонила квартальной, та сказала, что я в очереди чуть ли не в конце списка, вот и все. Раньше хоть витамины брали, овощи, фрукты. Сейчас все по-другому», — добавила она.

Смотрю, как в разных государствах помогают гражданам, кто оказался в трудной ситуации, и не могу понять: неужели у нас так нельзя? Все так плохо? Любовь Николаева

Фото Любови Николаевой. Пенсионерка готовит на ужин вареники для большой семьи

Ирина Кузьмина сегодня готовит борщ. Все ингредиенты для ужина взяла в долг.

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Она и ее супруг, как и многие другие, лишились работы.

«Готовлю борщ сегодня. Без мяса. Будем несколько дней есть. Раньше, как положено, брала говядину. Сейчас только овощи, и то немного. Разом в магазине не дадут на большую сумму. Но, когда съедим борщ, придется снова идти в магазин и просить записать. Не представляю, как потом отдавать долги. Помимо магазина, много чего еще накопилось, страшное время», — говорит женщина.

Ни дня без сладкого

Чиновники и депутаты оказались не такими откровенными, как простые жители окраин города. Большинство из тех, к кому 24.kg обратилось за комментарием, не стали отвечать. Согласились лишь единицы, но позвать в гости или выслать фотографию своего ужина, обеда или хотя бы завтрака отказались.

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина призналась, что и дня не может прожить без сладкого. Мед и печенье входят в рацион ежедневно.

«За это меня постоянно ругает дочь, которая придерживается здорового питания, — рассказывает нардеп. — Вчера я с утра выпила кружку кофе, съела хлеб с маслом и медом. Обед — на работе, снова кружка кофе и печенье. На ужин дочь пожарила чесночные перья с яйцом, салат сделала из редиса и зелени, но я потом добавила еще чай с вареньем».

«От того, что употребляю много сладкого, вес, конечно, прибавляется. Но это мой «наркотик», чем я себе поднимаю настроение», — признается Ирина Карамушкина.

Бифштекс, плов и манты с джусаем

Депутат Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев предпочитает любые блюда, приготовленные на пару.

«На завтрак люблю творог, яичницу. Нравятся разные бульоны. Но ужин желательно должен быть приготовлен на пару. Вчера вечером у нас был плов», — говорит он.

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Спикер БГК Жаныбек Абиров рассказывает, что ест абсолютно все, в еде неприхотлив.

«Единственное, я не ем на завтрак ничего. На обед — бифштекс с гарниром, а вечером можно манты с джусаем, а потом яблоки», — поделился предпочтениями политик.

Завтрак депутат Жогорку Кенеша Евгении Строковой не обходится без морковного сока, яйца и травяного чая с медом.

«На обед и ужин предпочитаю простые блюда из русской и азиатской кухни. Вчера не успела пообедать и домой пришла поздно, поэтому ограничилась салатом из капусты и чаем с медом», — сказала она.

Не скажу!

Лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова отказалась делиться своими кулинарными предпочтениями и прокомментировала почему.

«Зачем? Потом люди будут комментарии писать: какие тарелки, какая шикарная еда», — заключила она.

24.kg также направило вопросы через пресс-службы председателю Госслужбы исполнения наказаний Мелису Турганбаеву, главе Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакиру Таирову и полпреду правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву. Однако рассказывать, чем они балуют себя на ужин, отказались по непонятным причинам.